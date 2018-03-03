〈台北都會〉踩街重頭戲 下午一時起封路

2018-03-03

〔記者黃建豪／台北報導〕台北燈節邁入尾聲，做為燈節重頭戲的踩街遊行就在今天，中華路、成都路、康定路等西門町周邊道路下午一時起就會陸續封路，管制範圍更甚於開閉幕儀式，警察局、交通局預估，台北市連通西區南北向的主要幹道中華路與往返雙北市的忠孝西路勢必壅塞，建議民眾東西向可改走民生東西路、和平東西路，南北向改走新生南北路、中山南北路等幹道。

交通警察大隊指出，燈節踩街遊行管制範圍，從三月三日下午一時至晚間九時，管制中華路、開封街、武昌街、洛陽街、漢口街、峨眉街、延平南路；下午五時至晚間九時，則擴大管制成都路、康定路、衡陽路，並於中華路與愛國西路口管制往北、西寧南路與忠孝西路口管制往南、昆明街與長沙街口管制往北；若期間交通狀況過於壅塞，還會視情況設置彈性交通管制點，包含環河南路與漢口街、康定路與內江街、康定路與桂林路、桂林路與中華路、愛國西路與中山南路、中山南路與忠孝西路及鄭州路與塔城街。

交大建議，閉幕及遊行活動期間，忠孝西路及中華路周邊道路將壅塞，建議民眾改道，東西向建議改行民權東西路、民生東西路、市民大道及和平東西路；南北向建議改行建國南北路、新生南北路、中山南北路及環河南北路；中興橋及忠孝橋進城方向車輛，建議改行華江橋及台北橋。

管制區內30公車站位將取消

公車方面，同樣從下午一時至晚間九時，道路管制範圍內的卅個公車站位將配合取消、五十二線公車、六線國道客運、兩線觀光巴士配合改道，民眾可從大台北公車網站查詢受影響路線及站位；捷運方面則會視情況管制西門站一、六號出口只進不出，並且西門站、北門站下午三時起不開放自行車進出。也提醒民眾，管制路段的所圍範圍，都禁止汽、機車出入，並且在中午十二時至晚間十一時間，自行車禁騎中華路兩側（忠孝西路至桂林路段）。