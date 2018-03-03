〈台北都會〉台北燈節今踩街遊行 萬人幸福點燈

下午5點20分登場 62團體參與
〔記者蔡亞樺／台北報導〕邁入倒數階段的台北燈節今日進入最高潮，台北市觀光傳播局比照去年，號召六十二個藝術團體、一千八百人參與的踩街大遊行，於今日下午五點廿分熱鬧登場，響應今年生肖狗年，「毛小孩」是遊行重點，將有一○一隻狗狗組成遊行隊伍，台北市長柯文哲將與狗狗同台演出，成為遊行最大亮點，晚間還有一場別開生面的萬人點燈活動，照亮西城的夜空，超萌電力十足的皮卡丘將再次演出。
觀傳局昨舉辦記者會，穿著客家服飾的學童在輕快音樂中手舞足蹈，來自越南與印尼的新住民也穿著傳統服裝，展現國家文化特色，也象徵北市為融合多元族群的城市，接著兩隻可愛的邊境牧羊犬大秀拿手表演，為遊行暖身。
人潮估破30萬 世大運選手助陣
出席記者會的副市長陳景峻說，西門町商家反映今年燈節人潮比往年多，這兩天比往年增加三、五十萬人潮，業績成長四倍，去年遊行他也有到場，吸引卅萬人潮，天氣預報指今日天氣晴朗，預估今日的遊行可望破卅萬人，呼籲民眾儘早到場卡位。
「狗然厲害」踩街大遊行隊伍將從中華路、武昌街口出發，沿中華路到成都路口的西門主舞台定點表演，最後再前進電影主題公園結束。觀傳局指出，今年遊行隊伍別具特色，包括專業表演團體，還有新銳劇場舞台設計師創作的特色花車，展現原住民、客家、新移民等多元文化。
最特別是，遊行還邀請台北世大運優秀選手，如武術許凱貴與陳宜盈、滑輪溜冰宋青陽、籃球黃鈴娟、鄭伊秀等人搭乘觀光巴士，與民同樂。配合狗年，遊行邀一○一對狗主人與毛小孩參與，柯文哲將會與狗狗進行拋接飛盤的互動表演。
觀傳局表示，遊行的尾聲，北門廣場安排「愛你愛妳 幸福點燈」萬人點燈活動，邀群眾舉起手機打開ＬＥＤ燈，一起創作出巨大閃亮的狗型地景燈海，超人氣皮卡丘與北市吉祥物「熊讚」也會在此時登場表演，並舉行見面會。