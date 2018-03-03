〈北部〉貯木池變田埔生態池 木屑步道能驅蟲

2018-03-03

〔記者王峻祺／花蓮報導〕佔地一點八公頃的花蓮市田埔生態池，原是一座「貯木池」，伐木業停止後，被花蓮林區管理處改造成具景觀溼地功能的生態池，近年除提供花蓮農校學生實習維護，也成為居民一處休憩的城市森林秘境，目前更完成木屑「手作步道」，富含植物精油的「陰香及樟樹木屑」，具驅蟲防蚊效果，深受民眾喜愛。

花蓮林管處改善舊步道

田埔生態池環池步道現以花崗石板鋪設，因老舊部分區段高低起伏落差大，花蓮林管處集結花蓮高農學生及民眾逾九十人鋪設「手作步道」，將舊有步道重新分階段改善，完成安全兼具生態性的步道系統。

花蓮林管處長楊瑞芬說，步道以花崗石板及木屑為材料，依基本樣貌規劃步道路線，其中「花崗石板步道」是使用原有石板，再縮減石板間隙後重新排列，維持平整及排水性能，盼能兼顧棲地原貌並減少運輸外來材料的資源損耗。

4月底完成樹木修剪

她說，其中以木屑鋪成的步道，材料有來自台糖公司配合林管處清除外來入侵種政策砍除的「陰香木屑」及花蓮工務段在台十一線施工砍除障礙的「樟樹木屑」，兩種木屑均含植物精油、且具驅蟲效果，加上鋪面彈性高，方便遊客體驗行走樂趣。

田埔生態園區預計四月底完成樹木修剪、濕地水生植物種植等環境改善工作，讓園區整體景觀更符合生態及友善環境標準，並提供民眾一個新的休憩場域，一探隱身在都市中的森林秘境。