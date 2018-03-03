〈北部〉濱海哨所「解嚴」 東北角風管處：3年內全面活化

2018-03-03

廢棄軍事建物 轉型觀光亮點

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕東北角風景區管理處將頭城鎮大坑地區，國民政府時期所建立，用以管制海防現已廢棄的軍事哨所，活化變身成「景觀咖啡館」。東北角風景區管理處長陳美秀說，除了已完成的大坑，今年將再活化兩處哨所，預計三年內讓所轄廢棄軍事哨所全面活化，增加台二線濱海公路觀光亮點。

國民政府時期實施嚴格的海防管制，新北市及宜蘭沿海建有許多軍事哨所，以防共軍登陸與走私，漁民出海捕魚也需持有漁民證，經哨所檢查才能放行；解嚴後，沿海改由海巡署管轄，許多管制鬆綁，加上國軍人力精簡，哨所逐漸荒廢。

東北角風景區管理處轄區，北起新北市瑞芳區南雅里、南至宜蘭縣蘇澳鎮內埤海灘南方岬角，仍保留許多廢棄哨所，有些甚至被列為文化資產；兩年前，管理處開始進行活化，希望轉型成觀光亮點。

頭城大坑哨所 變身景觀咖啡館

風管處於民國一○五年，花費一百四十萬元完成頭城大坑地區軍事哨所整建，再外包廠商經營景觀咖啡館。現階段也鎖定五個軍事哨所編列經費整建，今年預計完成新北市四角窟和卯澳哨所活化，預估經費一千一百萬元，整建後用途仍在評估中；另三處哨所相關工程尚在規劃，希望三年內讓台二線全線哨所活化；不過，哨所實際數量仍待盤點。

歷史學者張文義說，歷史文化遺址只要不具文資身分，在不破壞遺址外觀前提下，做適當活化是可行的，規劃單位在活化之餘，可為相關遺址建立解說牌，讓民眾了解過去的故事，保留過去的歷史足跡。

陳美秀指出，管理處所轄廢棄哨所，過去因疏於管理變成犯罪溫床，常有人藏匿吸毒且環境髒亂，重新活化能解決治安與髒亂問題，也可增加台二線觀光亮點，活化哨所一定會保留原始風貌，至於建立解說牌部分，管理處會列入參考，相信這樣做對觀光也是加分。