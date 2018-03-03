〈北部〉尖石義興分校合唱團 將赴維也納比賽

2018-03-03

〔記者廖雪茹／尖石報導〕全校僅廿一名學童的新竹縣尖石鄉嘉興國小義興分校，一○五年九月才成立合唱團，去年即獲得全縣同聲合唱組優等，預定五月廿八日赴維也納參加第卅一屆舒伯特合唱競賽暨第四屆維也納歡樂之聲音樂會，正籌措旅費。

全校僅21學童 一度面臨廢校

新竹縣副縣長楊文科、聯電榮譽副董事長宣明智獲悉後，昨午到校鼓勵孩子，宣明智允諾結合新竹科學園區公會全力贊助，春暉映像總經理陳俊榮、導演孔繁芸也到場協助錄影，學童們獻上櫻花花束表達感謝。

宣明智允結合竹科公會贊助

尖石鄉馬胎部落的嘉興國小義興分校，一度面臨廢校危機；校長徐榮春一○四年八月到任後，與分校主任李衛民和教師團隊致力發展學生潛能，在家長會和地方的支持下，一○五年九月成立義興兒童合唱團。

李衛民說，校方除甄聘黃怡嘉和謝馨蓮兩位音樂老師指導，並獲得亞特愛樂合唱團和歐亞扶輪社等團體協助，辦理音樂營和「馬胎好聲音」部落音樂會。

師生平日利用彈性課程和課餘時間勤練，老師們也犧牲假期，義務帶孩子走出部落，曾受邀在東吳大學、南海劇場演出。

義興合唱團僅十五人、規模迷你，表現卻十分亮眼。成軍三個月首度參加新竹縣音樂比賽，即榮獲同聲合唱組國小組甲等，隔年更摘下優等殊榮。徐榮春表示，馬胎部落長期未受重視，有前山的黑色部落之稱，近兩年網路才普及化。

校方爭取合唱團出國赴維也納演出，宣傳台灣原住民的音樂文化，開拓孩子的視野，並促進國民外交；但學童有三分之二來自弱勢家庭，為了二百五十多萬元團費，校方除向公部門爭取補助，也期盼社會各界金援。