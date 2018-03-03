〈北部〉苗縣竹南炸邯鄲 信徒全副武裝開炸

2018-03-03

〔記者鄭名翔、彭健禮／苗栗報導〕苗栗歡慶元宵，擁有百年傳統的竹南鎮「炸邯鄲」昨晚七點熱鬧開炸，主辦單位較去年加碼準備五萬門排炮，從中美社區沿中港地區遊街，最終站抵慈裕宮，將活動炒到最高潮。另外，頭份蘆竹湳社區舉辦全天歡慶活動，晚上更由朱宗慶打擊樂團表演，讓傳統古厝在佳節時飄散濃濃藝文味。

相傳炮火炸越多財運越旺

竹南炸邯鄲又稱「造佛」，為當地傳承百年的民俗傳統，今年邁入第廿年，負責主辦的中美社區發展協會理事長陳萬典表示，「炮火炸得越多財運會更旺。」今年獲竹南公所補助三十萬元，再加上協會募資自籌，使得活動得以熱鬧延續。

炸邯鄲從中美社區活動中心出發，行經保安宮、三聖宮、社興宮、中港龍鳳宮、文天宮、最後抵達中港慈裕宮，全程由打著赤膊、僅穿紅短褲的勇士們，揮舞天罡掃，在炮陣中抬著玄壇元帥，接受震耳欲聾的鞭炮洗禮，現場煙霧瀰漫，信徒民眾「全副武裝」擠得水洩不通，共同歡慶元宵。

蘆竹湳慶元宵 打擊樂結合扯鈴

而頭份蘆竹湳社區則連續五年舉辦「好采頭藝術季」，今年在「瓷林」創辦人林光清的支持下，邀請朱宗慶打擊樂團到古厝聚落間演奏樂音，另也由國家文藝獎得主李小平和六名藝術家發想設計，以十二組裝置藝術點綴，將社區打造成超大型實驗劇場。

昨晚民眾們提著古早味的蘿蔔燈，欣賞朱宗慶打擊樂團與奪得世界冠軍的後龍國小扯鈴隊同台演出，將活動帶到最高潮，讓滿場觀眾沉浸在視、聽覺饗宴。

此外，行政院中部聯合服務中心與客家委員會、苗栗縣政府和苗栗鄉土文化交流協進會共同舉辦客庄「￼龍」活動，昨晚在銅鑼鄉火車站前廣場登場，共有五支龍隊共襄盛舉，並有戰鼓表演、客家八音、民俗技藝、平安戲曲等多項具客家文化特色的演出。中心副執行長吳宜臻表示，「月半大過年」這句客語俗諺反應出客家鄉親重視元宵的傳統，盼藉由舉辦「￼龍」，達到去舊迎新、鎮煞祈福、迎來祥瑞。