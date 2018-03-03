〈北部〉A7合宜宅平怨 污水廠下月動工

2018-03-03

第一期工程預計明年底完工

〔記者謝武雄、翁聿煌／桃園報導〕A7合宜住宅已經完工入住，當地卻無污水處理廠，四千八百戶居民的生活污水，僅靠基地自設的污水處理設備處理後，經滯洪池排入新北市十八份坑溪與啞口坑溪，不僅引起新北市民代多次抨擊，連新北市府都要求將污水改排放至桃園；為徹底解決合宜宅污水問題，營建署同意補助桃園市府七．二億，興建日處理量一萬二千五百噸的污水廠，水務局長劉振宇昨天在議會專案報告時表示，污水廠第一期工程將於四月動工、明年底完工。

新北盼先做好雨、污水分流

對此，新北市府環保局發言人、簡任技正孫忠偉表示樂觀其成，但希望在污水廠完工啟用前，A7合宜宅先做好雨水、污水分流的先期改善措施，以免滯洪池內的污水繼續排入新北市轄內。

提案的市議員陳志謀表示，A7合宜宅每日生活污水排放量非常驚人，難怪會引起新北市反彈，事實上，連合宜宅的住戶都抱怨連連，希望水務局加快污水廠建置速度；劉振宇則表示，污水廠第一期工程已經順利發包，預計四月動工、明年底完工，屆時合宜宅的污水就可直接接管到污水廠。

水務局表示，污水廠是配合捷運A7站都市計畫所興建，容納人口數為四萬六千三百人、日處理量為一萬二千五百噸，足供全區使用，污水廠計畫分三期興建，土木建築工程於第一期興建完畢，機電系統部分，第一期只興建到日處理量四千二百噸系統，所需費用約五．三億元；第二期則將機電系統擴充至日處理量八千四百噸系統，經費約一．一億元；第三期再擴建到日處理量一萬二千五百噸系統，經費約○．七億元，總經費七．二億元由營建署負擔。

第一期工程將於四月動工、明年底完工，至於第二期、第三期工程，將視A7站都市計畫未來人口增加情形，最快在二○二一年檢討是否繼續執行。

A7都市計畫的污水處理廠位於龜山區善捷段二八五地號土地，基地北側鄰近中山高及十八份坑溪，南鄰啞口坑溪，基地左側可通往文化一路，用地面積約一．九六公頃。