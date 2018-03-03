〈北部〉震坍落石未清 佐倉步道藏危機

2018-03-03

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮知名登山步道－佐倉步道，○二○六震災時大規模崩坍，迄今僅用黃線圍起，登山民眾擔心持續崩坍或滾落步道，要求花蓮林管處立即因應，以免影響登山民眾及山下村落的安全。

林管處拉封鎖線 民眾憂再崩坍

花蓮市王姓市民指出，佐倉步道是花蓮地區知名的登山步道，每星期至少要上山兩次，○二○六強震過後，除了沿途落石外，步道頂端的景觀平台旁發生大規模崩坍，令人觸目驚心，連日來不少民眾上山賞櫻，雖然花蓮林管處已拉起封鎖線，但地震後都快一個月了，仍然沒有清除的動作，很擔心登山民眾的安全。

陳姓民眾說，仔細看山壁，裂痕清晰可見，隨時有再崩坍的可能，花蓮林管處應立即清除，至少也要有隔離措施，以免再次崩坍。

花蓮林管處育樂課課長紀有亭表示，佐倉步道沿線及山頂景觀平台崩坍部份，會影響登山民眾安全的部份已整理過，經評估，崩坍的石塊雖然體積巨大，但位置在步道、涼亭線外，且已趨穩定並不會影響安全及動線，已拉起封鎖線提醒民眾注意。

做為環教解說題材 林管處不想清

他說，並不是所有崩坍的石塊都必須清掉，目前的做法是準備還給山林，並在環境解說時做為教材，講解山區地形、岩層結構與地震等天災的關係，是一個很好的環境教育解說題材，因此不打算清除。

佐倉步道位於位於花蓮市西郊，原為台泥採礦道路，九十二年時，經花蓮林管處整修規劃為登山步道，因交通便利，坡度難度不高、好走，終點約海拔四百九十五公尺，全長約三千九百五十公尺，能俯瞰整個花蓮市及壯闊的太平洋，也是賞花蓮夜景的絕佳地點。