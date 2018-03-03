〈北部〉配水池換蝶閥 苗縣8千戶6日停水11小時

2018-03-03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣自來水公司第三區管理處通霄銅鑼營運所，因辦理位於三義鄉的八股配水池蝶閥汰換作業，將於六日上午九點到晚間八點，暫停十一個小時供應苗栗縣公館鄉全鄉、銅鑼鄉全鄉、三義鄉四村、西湖鄉六村及通霄鎮烏梅里等地區自來水，影響範圍約八千戶。

公館、銅鑼、三義、西湖及通霄受影響

自來水公司表示，「蝶閥」為大型制水閥，用途在於調節水流量大小；八股配水池的蝶閥老舊，所以進行汰換，以利精確控制流量，調節管線內水壓，避免管線損壞。八股配水池汰換的為口徑四百公厘蝶閥，將於六日上午九點至晚間八點停水施工。

自來水公司表示，停水範圍包括銅鑼鄉全鄉、公館鄉全鄉、三義鄉的勝興村、廣盛村、雙潭村、雙湖村等四村、西湖鄉的高埔村、下埔村、五湖村、四湖村、龍洞村、金獅村等六村及通霄鎮的烏眉里，約有八千戶用戶受影響。

水公司提醒上列受影響地區用戶提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。

水公司籲停水期間應關閉抽水機電源

水公司建議，停水期間應關閉抽水機電源，如未關閉抽水機電源，恐造成馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全；並建議住家建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。