〈北部〉耐震力不足 竹市14棟公有建物待補強

2018-03-03

〔記者洪美秀／竹市報導〕台南及花蓮大地震都有樓房倒塌，凸顯老舊建築的安全問題，新竹市政府完成公有建物結構安全檢測，仍有十四棟待補強，鎖定東門市場及里集會所、派出所和消防分隊，預計三年內完成補強。

市場、里集會所等建物 3年內完成

市府表示，民國九十三年進行公有建築物的檢測，一○二年完成，約有廿七棟耐震係數不足需補強，因民眾經常出入，市府從一○三年逐年編列經費補強，已有十三棟完成，經費約一億○兩百卅萬元，包括新竹市警察局、第二警分局、青草湖派出所、埔頂派出所、長青學苑、婦幼館、舊社里集會所、光復里集會所及眷村博物館等都已透過擴柱及剪力牆的補強提高耐震強度。

東門市已獲得前瞻2千萬元補助

今年市府會持續針對另十四棟待補強公有建物，向中央爭取前瞻基礎建設經費一億一千四百六十五萬元，包括東門市場、文華派出所、北門派出所及里集會所等，其中東門市場已獲兩千萬元耐震補強及兩千萬元內部空間與管線和鋪面改善，工程將在今年進行。

此外，東區區公所使用年限超過四十五年，雖未達需補強程度，但因房舍老舊，區公所今年編列一百一十萬元進行屋頂防水、防漏工程並加強女兒牆的防水措施，今年完成。

市府工務處表示，十四棟待補強的公有建物，預計三年內完成補強，部分已決定拆除的公有建物像北門市場等，則會爭取經費重建，確保民眾的安全。