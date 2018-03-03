〈北部〉幼教免學費 8月起延伸到4歲

2018-03-03

〔記者許倬勛／桃園報導〕少子化威脅已成國安問題，各級政府祭出幼教補助政策，中央補助五歲前免學費，桃園市則自八月起將政策加碼向下延伸到四歲，就讀私立幼兒園則補助一萬五千元，預估桃園市中班幼兒入園率可達九成以上，教育局表示，下學年度預估將有三千名幼兒入學，市府也針對政策新增兩億六千萬元經費，未來也會持續推動公共化幼兒園，將閒置的國小校舍改建為公共托兒所，希望能解決托育問題。

市府於今年八月一日推動幼教扎根計畫，將就學補助向下延伸到四歲，實施四歲中班公幼免費、私幼一學期補助一萬五千元，每人每學期限定申請一次，每學年度第一學期於十月十五日前申請、第二學期則於四月十五日前申請，推估中班幼兒就學率將從五成提升至九成。

市議員李光達昨天在議會表示，因少子化問題，二○一一至二○一六年期間，全桃園少了近兩萬名學生、共有二四三間國小教室閒置，市府應加快活化閒置教室、建置非營利幼兒所，他另提及公托所僧多粥少、私立幼教學費則收費太貴，是結構性的問題，建議市府可比照台中「托育一條龍」政策，從出生到小學都給予適當補助，減輕家長育兒經濟壓力，也能帶動幼教界、保母界的就業機會。

市議員林政賢則表示，私幼園立案班數少，超收學生問題時有所聞，不但影響孩子的受教權，也有安全上的疑慮。

教育局表示，政策加碼訊息公布後，私幼園下學年陸續申請增班，公托所也增加四十八班，教育局會持續盤點閒置空間、興建更多的公托所，未來也會針對私幼園違規超收的情形嚴格稽查，違規業者將依「幼教法」開罰。

教育局表示，目前已經完成龜山、中壢、大園三區的公托所設置，共可收托一五○名幼兒，今年還會開辦九所公托中心，預計可增加三九五個收托名額，預估二○二○年前可完成卅所公托所的設置目標。