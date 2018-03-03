〈北部〉先關後拆 促桃煉遷廠市府出招

2018-03-03

以都計手段 給中油七年時間

〔記者謝武雄／桃園報導〕中油桃園煉油廠於一月廿九日發生爆炸案，地方上紛紛要求中油履行經濟部於二○○三年所簽下的十年遷廠協議；對此，都市發展局長盧維屏昨天在議會專案報告時表示，要求桃煉廠「先建後拆」已不符實際，未來會要求「先關後拆」，透過都市計畫手段來變更地目，預估會給中油七年時間遷廠，屆時市府會強迫要求中油關廠。

擬變更地目 讓用地變不合法

盧維屏說，煉油廠屬於危險行業，必須設置在特種工業用地，目前市府正在進行都市計畫，將桃煉廠所在的特種工業用地透過重劃方式變成產專區，預估要兩年時間才能完成都市計畫程序，變更完成後桃煉廠將變為不合法，考量桃煉廠設置時地目的確是特種工業用地，會要求桃煉廠五年內必須遷廠，也就是前後會給中油七年的時間。

盧維屏表示，中油遷廠是既定的事實，透過都市計畫程序，可以提高桃煉廠土地價值，對中油而言也是大利多，未來留在桃園的將是非污染性質的產專區用地，也可讓桃園產業升級；環保局長沈志修說，鑒於桃煉廠遷廠前還在營業，除要求桃煉廠排放連線，這幾年來也要求排放減量，平均減量達五成以上；地方稅務局長林延文也說，已經在研議提高中油房屋稅、地價稅。

議員多認同 建議多施壓中油

議員林政賢認為，要求中油「先建後拆」恐遙遙無期，市府應該利用都市計畫手段，讓中油限期遷廠；議員黃敬平也建議，利用各種手段給中油壓力，讓中油重視遷廠問題。

議員謝彰文說，前經濟部長林義夫於二○○三年簽訂桃煉廠十年遷廠協議，至今已過了十五年，市府的立場要強硬起來，否則未來又會不了了之；議員黃婉如說，中油總經理允諾三個月內提出遷廠的可行性評估，市府務必持續追蹤進度；議員范綱祥則認為，桃煉廠人力不足、輕忽是發生爆炸主因，遷廠前如何確保工安才是重點。

議員詹江村說，中油在高雄的煉油廠都已搬遷，桃煉廠沒有理由不搬；議員陳志謀說，中油是公司型態，要透過各種手段對桃煉廠展開稽查；議員林俐玲說，爆炸案後周邊居民紛紛陳情，不要回饋金、只要遷廠；議員邱素芬說，希望桃煉廠遷廠這次是玩真的，否則周邊住戶會埋鍋造飯、長期抗爭。