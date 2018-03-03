〈中部〉花博早鳥票 享半價175元優惠

2018-03-03

全票原價350元

〔記者黃鐘山／台中報導〕二○一八台中花博十一月展開，市府繼先前推出「最早鳥票」一百五十元後，即日起再推「早鳥票」優惠，每張票價一百七十五元，相對全票三百五十元，等同半價優惠，即日至四月卅日，可至全台統一超商ibon或GOMAGI團購網購買。

二○一八台中世界花卉博覽會將於今年十一月三日至明年四月廿四日舉行，包括后里馬場森林園區、外埔、豐原葫蘆墩公園三大園區，以生態、生產和生活和諧的美好價值為核心，強調永續精神。

市府新聞局指出，花博各項工程及規劃正緊鑼密鼓籌辦，三大園區也各有不同特色，如后里的森林園區具有生態、森林，馬場園區有百年馬場的風光樣貌，豐原葫蘆墩園區的水岸花都，讓民眾親近水、聆聽花開的聲音，外埔園區則展現台中園藝與農業豐富的成果與創新技術。

二○一八台中世界花卉博覽會是台灣第二個正式獲得國際園藝家協會及國際展覽局認證授權舉辦的國際園藝博覽會，也是台灣第四次舉辦大型博覽會，並以「花現ＧＮＰ」主題重新定義有溫度的ＧＮＰ（Green綠色、Nature自然、People人文）。

新聞局強調，二○一八台中世界花博不只是台中的大事，更是全台灣、國際的盛會，透過這個國際盛會讓全世界的人看見台灣，邀請大家共同參與，一起感受森林、花草綠意之美外，也傳達花博綠色、自然、人文的精神。