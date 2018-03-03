〈中部〉燈會鬧元宵 日本鳥取縣傘舞開場

2018-03-03

〔記者張菁雅、歐素美、楊政郡／台中報導〕昨天是元宵節，台中市有多場慶祝活動，洋溢歡樂氣氛，包括中台灣元宵燈會在台中公園、清水港區藝術中心舉辦元宵晚會，邀請日本表演團體及藝人演出，並有摸彩活動；南區國光里則連續廿年舉辦提燈遊行，還送出三千個小提燈；台中花博吉祥物「虎爸」也到建國市場慶元宵，同時宣傳花博。

曾沛慈、江美琪等藝人 兩燈區演出

台中公園的元宵晚會由日本鳥取縣帶來「百花繚蘭」鏘鏘傘舞表演，拉開晚會序幕，這是鳥取縣夏季祭典的傳統表演，原汁原味搬到台中，接著由韋禮安、曾沛慈、麋先生等藝人上場；清水港區藝術中心元宵晚會則邀請宇宙人、吳汶芳、江美琪等藝人輪番演出。另外，兩燈區都有摸彩活動，大獎包含電動機車、運動攝影機、手機等，為新春帶來驚喜好運。

副市長林陵三在致詞時表示，中台灣元宵燈會已舉辦十九屆，受到民眾熱烈歡迎，今年燈會在廿四日點燈開幕，短短七天，兩燈區共吸引超過一百萬參觀人次；另外，台中公園主燈「福旺中台」，以「公犬遠瞻」為造型，底座配合將在十一月三日登場的台中花博，採用植生牆設計，希望民眾參觀燈會後，年底前往花博三大展區欣賞台灣花農及果農的傑作。

國光里連20年 元宵夜辦提燈遊行

除了元宵晚會，南區國光里連續廿年在元宵夜舉辦提燈遊行，里長陳仁榮購買三千個小提燈，分送給參加民眾。眾人在晚上七點從國光里活動中心前出發，繞行仁和路、國光路、建成路、瑞豐街等街道後折返。七十九歲林黃玉霞牽著八歲孫女遊行，她說，和左鄰右舍沿途說說笑笑，回憶過往社區發展，洋溢幸福感。

另外，台中花博吉祥物「石虎家族」的大家長「虎爸」，一早就到全台最大的公有零售建國巿場採買，並參與市場福德祠舉辦的「學子提燈慶元宵」活動，與好樂超人、醬瓜寶寶及樂業國小師生互動，藉此宣導傳統市場及台中花博。