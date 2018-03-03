〈中部〉建國科大校犬「黑熊」 警衛最佳拍檔

2018-03-03

〔記者張聰秋／彰化報導〕以狗治狗！彰化縣的建國科技大學在一年多前領養一隻台灣土狗當校犬，取名為「黑熊」，而「黑熊」地域性強，每天跟著警衛人員巡視校園，看見外來狗進入校園，發揮「看家」本色驅離，讓流浪狗不敢進入校園，「黑熊」天天守護校園，成為警衛室的一員。

總務處組長孫憲志說，學校為開放性校園，過去常為流浪狗四處亂竄，經常追逐師生，學校礙於校園開放，無法禁止流浪狗進入，或阻止民眾進入校園餵食，若要驅趕或請捕狗隊幫忙圍捕，擔心衍生愛狗入士和動保團體的抗議。

巡邏校園 驅離流浪狗

孫憲志表示，在苦無對策下，副主任秘書秦復興認為發現狗兒重視地域性，對主人忠心，「以狗治狗」或許可行，而「黑熊」的媽媽是台灣土狗，身軀壯碩又會「看家」，秦復興向友人要了出生幾週的「黑熊」帶回學校，交給總務處照顧，由警衛室人員輪流餵食、洗澡，定期帶到動物醫院施打疫苗。

警衛人員黃胤筑說，「黑熊」認定學校是其地盤，每當看見外來狗進入校園，會以追逐的方式「驅逐」外來狗，但「黑熊」不會亂咬人，也不會攻擊流浪犬，只是將其驅離，是警衛室工作人員最忠實的夥伴。

目前「黑熊」已經長大，站立起來身高到成人的胸部高，「黑熊」不會對學生亂吠叫，許多學生進出校門口，看見「黑熊」在站崗，會上前撫摸「黑熊」頭部，「黑熊」搖尾巴示意友好，人狗和平相處。

一年級土木系吳姓學生說，「黑熊」校犬很稱職，學校流浪狗數量近年來少了很多。