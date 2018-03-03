〈中部〉高達10米 草屯開漳聖王銅像落成

2018-03-03

陳府將軍廟斥資七百萬興建

〔記者佟振國／草屯報導〕南投縣草屯鎮南埔陳府將軍廟昨慶祝聖誕，並為高十公尺也是全國最大的開漳聖王銅像落成揭幕，開漳聖王躍馬中原英姿更顯不凡氣勢，不僅是地方新地標，也持續庇佑守護民眾。

草屯陳府將軍廟建於清乾隆年間，至今已二百八十餘年，民國六十五年重建成現今樣貌，是地方重要信仰中心，供奉主神開漳聖王，即是唐代開發守護福建漳州的良將陳元光，唐睿宗景雲二年為平定民亂，因援兵晚到不幸戰死，百姓感念其恩德而尊稱「開漳聖王」。

為弘揚開漳聖王忠義事蹟，陳府將軍廟管理委員會發起籌建全國首座以躍馬中原為主題的開漳聖王神像，去年七月以七百萬元動工興建，歷經半年餘完工，廟方每年正月十五元宵節提前慶祝開漳聖王聖誕（農曆二月十六），昨也一併舉行銅像落成揭幕。

全國最大開漳聖王神像

開漳聖王銅像連同基座高達十公尺、寬六公尺，也是目前全國最大的開漳聖王神像，騎馬英姿更顯不凡氣勢，位在台十四線中潭公路南埔路段旁，成為當地新地標，也持續庇佑守護民眾，縣長林明溱也出席參與，希望藉由開漳聖王銅像，讓更多信眾了解開漳聖王的事蹟，千古留傳。

陳府將軍廟管委會主委李士吉表示，開漳聖王信眾遍及全台，尤其開漳聖王的部將眾多，若有重要物品遺失，或有難解的案件或是生意上的難題，向開漳聖王誠心祈求，十分靈驗，而陳府將軍與眾多部將喜歡熱鬧，信眾還願的方式就是酬神布袋戲，除了農曆七月之外，天天都有布袋戲，每年信眾還願酬謝布袋戲多達七百餘場，唱戲聲音終年繞樑不絕，也有「另類世界紀錄」的美譽。