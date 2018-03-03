〈中部〉鄒族特富野社戰祭 迎神求庇祐

2018-03-03

〔記者曾迺強／阿里山報導〕嘉義縣阿里山鄉鄒族特富野、達邦兩大社，藉由舉辦Mayasvi（瑪雅斯比）戰祭，祈求戰神庇祐勇士，特富野社戰祭昨天率先登場，達邦社預計八月舉行；特富野社族人在庫巴（男子集會所）廣場繞圈祭祀時，排列方式為女內男外，達邦社則是女外男內，同為鄒族重要祭典儀式，人員卻有不同排列方式，形成同中有異的趣味現象。

繞圈祭祀女內男外 與達邦社不同

兩大社戰祭程序均由勇士在庫巴前廣場堆火堆、宰殺山豬、砍除赤榕樹後，進行「迎神祭」、「團結祭」一連串儀式：在團結祭中，各氏族從祭屋中帶回小米酒，長老摻合為一，分給各氏族食用，象徵大團結。

特富野社頭目汪義福表示，接近正午的送神祭，特富野社婦人會加入與祭勇士隊伍，逆時針繞圈走唱送神曲，此時女性在內圈，男性在外圈，有男性出外打獵養家的意涵。

達邦社戰祭 8月舉行

達邦部落庫巴協會理事長莊生男說，達邦與特富野部落隔一條伊絲基安溪，傳承百年的戰祭在早年即因地理因素產生區隔，即使儀程相同，吟唱的曲目也不盡相同，送神祭時男性在內圈、女性在外圈，由來已不可考，但兩大社藉由戰祭凝聚部落族人向心力的宗旨不變。

達邦、特富野兩大社民國一○二年起，打破每年輪流舉行戰祭的共識，每年各辦理一次，特富野社經長老會議決定昨天舉行，盛裝打扮的鄒族勇士上午十點進入會場點燃火堆，啟動祭儀，庫巴周邊擠滿觀禮賓客，場面盛大；正典結束後， 長老邀來賓、遊客加入歌舞行列，眾人晚間在庫巴廣場齊喝小米酒，展現族人的友善與熱情。