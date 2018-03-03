〈中部〉斗六縣管公園、道路清潔 公所接手

2018-03-03

事權統一 公所︰「賠錢」承接

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府管理的斗六市十六座公園、兩個特定區清潔維護，將事權統一，委由斗六市公所管理；市長謝淑亞表示，雖然「賠錢」承接，但政府是一體的，環境維護不分彼此，公所為新增的割草、清潔工作，也將新聘廿五名臨時人員。

市長︰將新聘25名臨時人員

謝淑亞表示，經常接獲民眾要求整理道路或公園環境，她請清潔隊處理時卻發現不少長草區或髒亂點屬於縣府管理，並委外清理，等公所通知縣府後，常因未在第一時間處理引發民怨。

縣府工務處為讓環境整理事權統一，決將縣管公園與道路委託斗六市公所管理，共有十六座公園、嘉東及棒球場特定區，經公所粗步估算，維護經費約需一千四百萬元，但工務處只能補助一千一百餘萬元。

謝淑亞說，政府是一體的，市民看到髒亂或草長，才不管是公所或縣府管理，反正就是政府沒做好，市公所為了整體公共環境，雖然經費不足，還是願意承接，鑑於清潔隊現有人力無法承擔新增的打掃、割草業務量，公所已對外徵求廿五名臨時人員。

縣府工務處長彭子程表示，道路、公園等路容專案，如能由鄉鎮市公所就近管理，確實會做得比較好，工務處從一○四年起與各公所協調接手，但因補助的標準固定，有鄉鎮認為市區道路維護頻率較鄉村道路高，補助不夠，縣府也已配合調高補助。

彭子程指出，過去路容專案委外處理包商採定期割草，常無法因應氣候變遷，導致雜草未及時割除，現在斗六市公所願意接手，希望善用縣府補助增加人力，共同做好環境維護。