〈中部〉亞哥花園變賽車場 都發局擬輔導

2018-03-03

〔記者張菁雅／台中報導〕曾被外媒評為「全球恐怖廢棄樂園」之一的亞哥花園，在荒廢十年後，最近悄悄變身成「賽車場」，市府都發局二日前往稽查，業者表示目前無營業行為，不過場內有搭建觀景台，疑涉違建。都發局指出，若確認違規屬實，將依規裁罰並列入排拆名單；此外，為活化當地發展，將兼顧業者意願及環境保護，輔導業者合法經營。

亞哥花園在十年前歇業後，因無人管理，英國「都會報」網站曾在二○一四年將其列為全球十大恐怖廢棄遊樂園之一。去年有超跑商人租下亞哥花園停車場土地，斥資三千萬欲打造成賽車練習場，並計畫今年四月間開幕。

都發局昨天前往勘查，業者表示目前無營業行為，僅將停車場做為高檔車輛測試使用。都發局表示，儘管如此，由於該地段劃定為「第一種遊憩區」，各項土地使用行為均需符合都市計畫法及建築法相關規定，若要做為賽車場使用，須依規提出申請，辦理都市計畫分區調整為適當分區，進一步查明若確定違法事實，將依規裁處。

場內觀景台涉違建 將追查

此外，業者在場內搭建的觀景台疑涉違建，都發局也將進一步追查，若確認違規，將裁罰建築物造價千分之十五至千分之卅五不等的罰鍰，同時列入排拆名單。

都發局說明，為促進大坑地區觀光發展，以及廢棄的遊樂園能活化利用，該局正辦理都市計畫通盤檢討，若業者有意擴大開發經營試車場及相關使用，未來可依都市計畫法規定提出申請，市府將評估辦理都市計畫變更，調整該地段為適當分區及訂定合宜的管制規定，在兼顧環境保護及當地發展前提下，輔導業者合法化經營。