〈中部〉人口成長 第三屆議員預估增2席

2018-03-03

一席區域 一席山地原住民

〔記者黃鐘山／台中報導〕今年地方公職人員選舉十一月廿四日投票，台中市人口持續成長，達二百七十九萬零三百八十一人，台中市選委會預估第三屆區域議員及山地原住民議員將各增加一席。依議員平均服務人口數計算，區域新增席次可望落在第十一選區（東區、南區）；山地原住民則分北台中、南台中兩個選區。

市選委會說，依據中選會去年九月十八日公告台中市議會第三屆議員選舉區劃分情形，區域議員選舉區（第一至十四選舉區）及平地原住民議員選舉區（第十五選舉區）的劃分，維持與第二屆議員選舉區相同。

市選委會表示，由於台中市已躍升為台灣第二大城，台中市第三屆議員選舉區域議員、山地原住民議員將各增加一席；而基於地理環境、人口分布及促進族群均衡發展等考量，將全市劃分為二個山地原住民選舉區，即第十六選舉區、第十七選舉區。

市選委會指出，第三屆議員應選名額共六十五席（區域議員六十二席、平地原住民議員一席、山地原住民議員二席），但最後仍以今年五月底人口數為計算基準，確定選舉區劃分及應選名額，由中選會發布公告。

第十六選舉區包括和平、大甲、大安、外埔、清水、后里、豐原、神岡、大雅、潭子、東勢、石岡、新社山地原住民。第十七選舉區包括原市區、梧棲、沙鹿、龍井、大肚、烏日、太平、大里、霧峰山地原住民。

新增區域議員 可望落在第11選區

台中市目前約四．四萬人產生一席區域議員，每位議員平均的服務人口數，以第十一選區（東區、南區）的餘數最多，第二選區（清水、梧棲、沙鹿）次之，第九選區（北區）第三。除非第二選區短期內增加一萬人，否則新增席次將落在第十一選區。