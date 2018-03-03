〈中部〉去年1.7萬件重複繳燃料費 多為機車

2018-03-03

監理所寄退費支票 逾三成未兌現

〔記者蘇金鳳／台中報導〕你重複繳納汽機車燃料費了嗎？快看看是否有收到退費支票，或者是已收到卻忘記兌現；台中區監理所統計，一○六年中彰投的民眾，有一萬七千多件重複繳納汽機車燃料費，且多半是機車族，監理單位已寄出支票退還給民眾，但是很多民眾忘記兌現，目前約有三、四成未兌領，超過三個月支票就會失效，但民眾還是可以向台中區監理所重新申請換新支票。

中彰投地區的汽車有一百五十七萬輛，機車有二百五十八萬輛，監理所每年七月開始徵收燃料費，但很多民眾都忘了繳，台中區監理所會在九月份寄郵簡通知，若再忘了繳，就會在十一月以雙掛號的方式寄通知，希望民眾在期限內繳納，若再不繳就會開罰。

由於中部地區很多民眾在外地工作，而汽機車燃料費繳納的通知單都會寄到戶籍地，在七月快結束或者已過繳納期，公路總局會在各傳媒展開宣傳，很多車主擔心被罰錢，就直接在居住地的便利商店印出繳費單直接繳費，但同時在戶籍所在地的家人，可能怕車主受罰，也直接拿著繳費單繳費，便造成重複繳納的情形發生。

台中區監理所統計，一○五年重複繳費有一萬七千多件，一○六年也是一萬七千多件，而且多半是機車族，且是輕型及五十一西西至一二五西西的機車車主較多。

各監理所發現有車主重複繳費，就會寄出退費支票到車主的戶籍所在地，有車主雖收到，但因為人在外地工作，加上輕型機車的燃料費只有三百元，五十一西西至一二五西西為四百五十元，車主覺得並不多，往往一忘就好多年。

台中監理所統計，重複繳納的金額最少是機車的三百元，最多是自用小客車一萬一千二百廿元。

逾期三個月未兌現 可申請換新支票

台中區監理所表示，支票兌領期限為三個月，若超過三個月就失效，民眾必須重新換新支票，車主想到後，覺得又要換新支票麻煩，就一直擱著未換；不過，曾有人在得知超過時間無法領取，直接表示要留著做紀念，不準備更換新支票。

人未在戶籍地 也可要求寄到住所

台中區監理所表示，若民眾收到監理所寄出的支票，在三個月內可前往銀行兌現，若超過三個月，即使人不在戶籍地，也可以打電話到台中區監理所，台中區監理所會將新支票寄到民眾現在的居住地，可以不必跑到戶籍地的監理所換支票。