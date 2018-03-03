〈中部〉開農耕機都在12歲 師徒傳佳話

2018-03-03

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾國中一年級學生王竑鈞對農業耕作有興趣，每逢假日就到農田報到，觀摩農耕機操作，經過陳寬鴻的指導，他已是一名會操作百萬農耕機的「小師父」。湊巧的是，他的師父陳寬鴻同樣在十二歲年紀就開始操作農耕機，師徒兩人都是「英雄出少年」，成為有趣的一段佳話。

從早學到晚 王竑鈞不喊累

大年初五才開工，不過王竑鈞未等年節過完，大年初三就跟著師父陳寬鴻到彰化各處農田翻耕田地，師徒兩人一做一學，師父不喊累，徒弟也不休息，從早上七點拼到晚上七點，無不希望儘快整好田地，以便農民春節過後好插秧。

王竑鈞表示，自己是農家子弟，課後閒餘時會跟著父親一起務農，去年春耕時見到師父陳寬鴻駕駛一台又高又大的百萬曳引機來整田，覺得好帥，便好奇就爬上駕駛座試坐，當時陳寬鴻見狀喊說：「你想學喔？」他立刻答應，結果隔日就開始上工，跟著師父學習至今。

雖然有點誤打誤撞，可是過程中也充滿了樂趣。王竑鈞說，農耕機師父需要相當專業技能及經驗，如果好好學習，未來是一份薪水不錯的職業，目前他已能操作中型以下的農耕機，也已跟父親商量，等自己十八歲時，要購買一部中型農耕機來「賺錢」。

像看當年自己 陳寬鴻認真教

三十二歲的陳寬鴻說，因家中事業關係，他在小學五、六年級就跟著父親學習操作農耕機，二十年前曾被本報記者採訪過，還被封為「菊田小英雄」，而這張剪報他迄今還保留著，這次收了王竑鈞為徒弟，被其好學的精神感動，因此決定傾囊相授，沒想到徒弟的工作身影又被自由時報所「捕捉」，覺得一切都好熟悉，彷彿重回時光看到當年的自己。