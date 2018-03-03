〈中部〉雪季尾聲 合歡山慘淪垃圾山

2018-03-03

〔記者佟振國／南投報導〕合歡山雪季迎來大批追雪遊客，卻也留下成堆垃圾，有民眾趁著雪季尾聲上合歡山一遊，卻驚見武嶺停車場旁邊坡滿是垃圾，十分痛心，林務局東勢林管處表示，每年春季都會實施淨山，但不少垃圾受限坡度、深度難以清除，除加強宣導源自美國的「無痕山林」運動外，遊客養成自行將垃圾帶下山再處理習慣，才是最佳護山之道。

合歡山一年四季景致不同，除了冬季皚皚白雪，春、夏季高山杜鵑盛開，以及深秋的雲海、楓紅，加上有公路直達，合歡山成為全台最容易親近的海拔三千公尺高山，尤其去年入冬至今年二月降雪頻繁，假日吸引更多人潮，製造更多垃圾，讓高山生態環境為此付出代價。

武嶺停車場旁髒亂 山友痛心

最近有山友利用雪季尾聲到合歡山一遊，武嶺停車場旁出現五彩繽紛的邊坡，走近一看才發現是積雪消退後的滿地垃圾，痛心之餘也拍照PO網呼籲「愛山就不要傷害山，看了真令人心寒。」引起不少山友回應。

有人感慨「玉山還能在每年二月靜山一個月，合歡山卻是一年四季不得閒。」也有山友憤慨認為亂丟垃圾的人不應該來高山，如果愛山，就不應該把山弄得如此不堪。

林務局東勢林管處則表示，合歡山雪季後留下大量垃圾，每年春季均會聯合南投林管處、太魯閣國家公園管理處等單位員工、志工發起淨山活動，有些垃圾受限坡度、深度，還得仰賴神鷹山區搜救隊人員的垂降裝備，冒著極大危險才能清除。

林管處加強宣導「無痕山林」

南投林管處也強調，最好的護山辦法就是遊客自行將垃圾帶下山再處理，目前也利用淨山、植樹等活動加強宣導源自美國的「無痕山林」運動，「適當處理垃圾維護環境」即是七大準則之一，包括攜帶適量的裝備與食物，帶出所有攜入的垃圾，並妥切的處理無法攜出的物品，是每位造訪自然的人都應具備的責任。

林管處指出，尤其留下會發臭的食物，吸引野生動物好奇，造成牠們翻找或食用，垃圾可能會讓野生動物致命，如鳥類、哺乳類等動物，皆曾發生誤食塑膠袋而喪命的案例。