〈中部〉五股開台尊王過爐 雲林爭列國定民俗

2018-03-03

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣重要民俗活動「五股開台尊王過爐」將於明天登場，昨天辦理「點交熔金」特有儀式，縣府文化處長林孟儀指出，五股開台尊王過爐已是縣定民俗無形資產，縣府已向文化部提出調查研究計畫，盼進一步爭取列國家重要民俗。

明過爐 昨進行點交熔金儀式

五股開台尊王為國姓公鄭成功「正駕」（本尊），沒有廟宇，由雲嘉地區五股十三庄輪流奉祀，過爐儀式超過百年歷史，每年都有上萬名信眾參加，有村庄五年輪值一次，有的則要十五年才輪值，值年村庄全村以辦喜事心情迎接國姓公及各地信徒。

今年由伍房股崙背大有村輪值，昨五股開台尊王管理委員會人員在肆房股大埤興安村辦理「神龕啟封」、「點交熔金」等特有儀式，點交熔金是點收前年、去年信徒酬謝金鎖片等金子，再把前年的熔成金條，昨天熔後的金條重量約十七兩八錢。

林孟儀表示，五股開台尊王過爐為縣定民俗無形資產，尤其神龕啟封、點交熔金、貼封條蓋私章、分旗腳、四股吃一股等是其他地方沒有的獨特儀式，縣府已向文化部提出五股開台尊王過爐調查研究計畫，將比照「雲林六房媽祖過爐」爭取列為國家重要民俗，讓過爐儀式可以保留及發揚光大。

大有村長陳進利表示，國姓公神尊明天上午七點從大埤興安村鳴炮起駕，由五股十三庄陣頭及隨香信眾護送到大有村，十二點安座大有村永安宮紅壇，在永安宮二樓還有百年來第一場國姓公信仰文化照片及地方農村文物展，歡迎大家一起來大有村作客。