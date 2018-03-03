〈中部〉台灣燈會創意花燈 收容人作品驚豔

2018-03-03

〔記者蔡宗勳、林宜樟／嘉義報導〕今年台灣燈會在嘉義縣舉行，除台灣與外國藝術家令人目不暇給的佳作，創意花燈競賽優勝作品也很有看頭，各矯正機關是競賽最大贏家，獲得兩組「燈王」寶座。

台灣燈會主燈「忠義天成」昨晚七點點亮啟動，燈會期間每晚七點起，每整點及半小時上演燈光秀，迎賓門「生命之樹」、副燈「台灣幸福驛站」、「朝日合鳴」及競賽燈區花燈，是主燈區欣賞重點。

嘉義縣政府邀請美國藝術家Janet Echelman在懸空藝術燈區，展出以網線呈現美景的空中作品「1.26」，澳洲藝術團隊The Amigos在嘉藝悸動燈區設置「同憶共鳴」，在故宮南院擺上「春啼」；故宮南院「宮迎嘉賓燈區」中設置水上燈區，並以至美橋打造成大型螢幕，投射3D光雕秀「水影舞集」，都是歷年燈會罕見。

矯正機關50作品獲獎

台灣燈會創意花燈競賽共有三百五十五件參賽，矯正機關就占一百一十二件，且有五十件作品獲獎，其中，法務部矯正署宜蘭監獄製作的花燈「天翔麒麟」獲得機關團體組燈王，桃園少年輔育院師生的「阿里山之巔」獲高中職組燈王。

宜監創作受刑人去年四月著手準備，原本認為很容易，就是骨架拉一拉、布貼一貼，實作發現困難重重，尤其受限鐵窗內許多物件無法取得，只能發揮巧思、廢物利用，過程備極艱辛，脫穎而出贏得王座，算是苦盡甘來。