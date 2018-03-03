〈中部〉台灣燈會開展15天 逾500萬人參觀

2018-03-03

主燈「忠義天成」 昨晚點亮

〔記者林宜樟、蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府舉辦今年台灣燈會昨晚點亮主燈「忠義天成」，在數萬名遊客注視下，以鄒族原住民小男孩與台灣犬為造型的主燈呈現炫幻萬千的色彩，旋轉一周，氣勢磅礡，台灣燈會七大主題及十八個燈區全數點亮，「搶先看」由縣府設置的燈區從二月十六日展開，統計到昨天已突破五百萬人參觀，昨天元宵節有五十萬三千人造訪，將展至三月十一日。

踩街表演暖場 活力十足

昨天下午兩點起踩街表演暖場，由陸軍專科學校鼓號樂旗隊、雯翔舞團、日本名古屋學生隊「鯱」、菲律賓Kahayag舞蹈團、印尼Rampoe UGM樂舞團等國內外團隊遊行，活力十足；下午四點四十五分，空軍五架F-16戰鬥機進行衝場表演，從南往北飛越主燈區上空，創下歷屆燈會新紀錄。

蔡英文總統、縣長張花冠與交通部長賀陳旦等人，在晚上七點開始的主燈點亮儀式中按下水晶球，啟動耀眼主燈，張花冠在祈福卡寫下「燈會映嘉景，犬旺興戊戌」，歡迎遊客在狗年到嘉縣欣賞旺會、暢遊好山好水，接著由朴子姊妹連線演出國標舞「女狼傳說」、優人神鼓「勇者之劍」。

張花冠說，今年燈會有「七之最」，展期最長、場景最大、感官之最、藝術之最、表演節目最強、創新之最及科技之最，與縣府團隊努力翻轉台灣燈會的傳統印象。

台灣燈會展演內容有「主燈忠義天成燈區」、「宮迎嘉賓燈區（水上燈區、國際暨友誼城市燈區、水影舞集燈區）」、「科技嘉藝燈區」、「懸空藝術燈區、」「嘉藝悸動燈區」、「玩GO嘉義燈區（祈福護台灣燈區、農創再生燈區、綠能藝術燈區、企業燈區、童趣玩嘉燈區、山林文化燈區、鐵道燈區、健康我行燈區）」、「多元文化村燈區（鄒遊阿里山燈區、嘉義新花園燈區、來嘉作客燈區）」，每區各有特色。