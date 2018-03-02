〈南部〉成大搶先 推公共自行車系統

2018-03-02

〔記者劉婉君／台南報導〕國立成功大學二萬八千名教職員工生，約有一萬輛左右的自行車，每學期約有三百至五百輛的無主腳踏車。校方昨天率全國大學之先，推出校園自有公共自行車系統CK-Bike（見圖，記者劉婉君攝），首批五百輛中，有一半為回收再利用的校園無主車，初期僅供成大教職員生使用。

採「圈欄式」系統的CK-Bike，建置成本較市府的T-Bike低約卅％，空間使用也節省約五十％。

成大交通管理科學系教授魏健宏表示，CK-Bike的系統平台採雙晶片設計，成大人必須憑數位證件租賃，自行車上也有RFID無線射頻晶片，和T-Bike相比，站點只須設置一台租借主機，就能確認租、還為同一人，不用另外裝設小電腦，建置成本較低；且圈欄式的系統，將自行車集中放在圈欄裡，安全及管理也較提升。

如果租借者在廿四小時之後仍未歸還，管理團隊將透過手機、電子郵件、電話等方式，主動關心租借者的安全；CK-Bike同時也是移動偵測載具，將以內建晶片蒐集到的數據資料進行分析與應用，加強校園環境動線安全。

主秘李俊璋說，CK-Bike首月將由協助建置的業者營運，四月開始由學生團隊接手，前一小時免費，之後每卅分鐘五元，預計六個月後再視營運情形，開放校外人士租借。

目前成大四個校區均有五個租借點，魏健宏說，主要設在機車停車場旁，就是希望方便學生到校後就能租借，不用再買私有自行車，改善校園無主車的問題。