〈南部〉古都馬拉松抗空污 醫護機動巡檢

2018-03-02

週日登場 留心交管

〔記者劉婉君／台南報導〕第十二屆台南古都國際馬拉松將於四日登場，主辦單位增加一倍人力進行周邊道路交通管制；另外，針對可能的空污問題，除了定點的醫護站之外，今年也加派機動的巡檢醫護人員，隨時留意選手狀況，並準備支氣管擴張劑等相關藥物，以備不時之需。

台南古都馬以古蹟密度最高、傳統特色小吃聞名，去年在體育署「運動i台灣」票選活動中獲得特色文化獎，今年有國內廿二個縣市約一萬六千五百名跑者，還有來自廿一國廿三個地區、三百二十一名外籍選手參賽，人數再創新高。

四日清晨五時四十五分從南島路市府西拉雅廣場起跑後，沿線將經過南島路、中華西路、府前路、南門路、健康路、新樂路、安平港區、漁光路、光州路、安億路、安億橋、運河路、大平路、城平路、世平一街、觀夕平台、漁濱路、四草大橋、四草大道八十一巷、鹿耳門舊溪道、四五堡漁港、鎮門宮、馬祖宮一街、顯宮二街、北汕尾二路、四草大道、慶平路、建平路、國平路、永華路、南榕大道。

體育處長陳宗暘表示，沿途各路口均會預先管制車輛通行，待各路段賽程完成後，就會立即陸續撤除管制，預估府前路可在當天上午七時卅分左右開放，現場交管人員亦會視賽道情形彈性開放車輛通過，今年共動員兩百名義交。

近年來空污問題嚴重，陳宗暘指出，大型賽事無法因空污指數臨時取消，近日已在官網上提供相關訊息給選手參考，比賽現場的醫護人員也將從去年的八十位左右增加到一百一十位，不僅有定點醫護站，還會有醫護人員機動巡邏，隨時注意賽道上選手的狀況。

另外，五位台南馬拉松菁英選手蘇志濱、何盡平、陳秉豐、張芷瑄、錢世華昨天也推薦今年賽事六大創意特色，包括安平港區賽道、馬拉松APP選手即時追蹤服務、百米美食大道、特色加油團、油電前導車、以國際賽道標準每五公里設立晶片站等。

安平區億載國小師生以第十二屆古都馬為主題，昨發表創作繪本「一直一直向前跑」。