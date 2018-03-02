〈南部〉台南市府員工限塑 首日稽查7違規

2018-03-02

〔記者蔡文居／台南報導〕配合政府的限塑政策，台南市政府啟動限塑新生活運動，率全國之先，自昨天起開始執行限制市府所屬各行政單位員工，不得攜帶一次性塑膠袋進入機關辦公大樓。環保局昨天首日稽查結果，有七件違反規定，稽查人員均當場要求改善後才放行。

宣導逾月 大門口抽查改善才放行

台南市環保局及市府秘書處昨天在市府永華及民治市政中心兩處大樓，派人在大門口抽查市府員工是否攜帶一次性塑膠袋進入辦公，違規者均當場勸導，並再次提醒市府大樓的限塑措施已開始實施。

經環保局統計，昨天民治市政中心共抽查卅件，發現四件違規；永華市政中心抽查廿五件，發現有三件違規。違規的情形約佔一成二。在長達一個多月的宣導後，仍有一成多的人違規。

昨天上午，市府秘書處即透過廣播再次通知市府員工，三月一日起開始實施市府大樓限塑措施，早上上班時，也派人在大樓入口宣導。但昨天中午稽查結果，仍有不少員工違規，違規的員工都說：「忘了！」

登記違規單位 將供內部評比參考

稽查人員說，昨天違規案件主要是員工外出購買便當及飲料，習慣性以塑膠袋盛裝，帶進市府大樓而被攔查，經要求以現場原本就備有重複使用的紙袋替代塑膠袋後才放行，同時也登記違規的局處單位，供內部評比參考。至於便當業者則被要求改以籃子或紙箱代替塑膠袋，才能攜入大樓。

環保局表示，部分市府員工可能不太習慣新措施，該局未來仍會不定期、無預警派人在市府大門口執行稽查，讓限塑成為大家新生活的一部分，減少塑膠袋的使用。