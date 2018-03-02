〈南部〉回舊好茶石板屋 學童跋山涉水尋根

2018-03-02

長榮百合國小25童 體會先民精神

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣長榮百合國小學童三天兩夜尋根之旅，上山就走六個多小時、十多公里，終於回到被世界文物保護基金會列入全球五十處守護名單中的「舊好茶石板屋」，下山前孩子們以歌謠向好茶發源地道別，突然下起雨來，師生和耆老們直說「天空感動的哭了！」

長榮百合國小在學校與部落籌劃一年多後，二月二十六日帶著二十五名學童展開三天兩夜尋根之旅，將三天的食物裝在自己的背包中，跋山涉水單趟就要六個多小時，考驗學生們的體力與毅力，部落族人與老師也以一比一的人數，護送學生們上下山。

舊好茶是魯凱族人的發源地，學童中有十位是好茶人，只有六年級的郭恩韶到過舊好茶，他說，山路真的不好走，但能在畢業前返回舊部落，特別開心。

孩子們在崎嶇不平、陡峭崖壁的艱辛河床與山路中，見證歷年風災對大地的衝擊，二月二十七日在舊好茶石板屋活動，體會先民披荊斬棘的精神。

以歌聲向石板屋道別 突然下雨

校長陳世聰說，孩子們以歌聲向石板屋道別，沒想到下起雨來，師長們擔心下山的路途恐發生危險，但雨勢跟著歌聲停止，從下山到孩子們平安返回出發點都沒有再下雨。

陳世聰表示，這次尋根之旅在七年前就設下的心願，好茶社區發展協會理事長陳再輝、村長柯連登及部落耆老們在出發和回程時，都特地到入口處歡送和迎接，這次學童們返回舊好茶，是舊好茶遷村四十年來的創舉。