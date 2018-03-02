〈南部〉台東炸寒單爺 連3天至少20場次

2018-03-02

鬧元宵 神明遶境、光雕秀

〔記者張存薇／台東報導〕熱鬧元宵今登場！台東市、成功鎮今天下午分別有神明聯合遶境祈福活動，東台灣最負盛名的炮炸寒單爺至四日也將至少舉辦廿場次，市公所今、明兩天晚上亦有台東首創的「元宵SHOW光雕」晚會，神尊、陣頭這兩天也將在台東街頭穿梭祈福，為農曆新年畫下圓滿句點。

元宵節是台東最重要的民俗節慶，台東市公所昨晚一連三晚舉辦「元宵SHOW光雕」，以七分鐘的光雕秀投影在市公所牆面，介紹台東好風光，也有金針花、放天燈、原住民等在地人文特色，市長張國洲表示，希望透過求新求變的創意，代代傳承元宵，昨晚起至三日晚上七到九時、每半小時播出一次，四日晚上六時起市公所也將在海濱公園舉辦「戊戌年旺旺年‧煙火晚會」，並限量發送民眾狗年造型小提燈。

兩單位主辦 白天炸到黑夜

而每年元宵節真人肉身的寒單爺也接受炮竹洗禮，「武財神」寒單爺怕冷，所以人們就丟鞭炮為祂驅寒，炸得越旺、財運也越旺，今天起將從白天炸到黑夜。

台東炮炸寒單爺有玄武堂及邯鄲堂兩個主辦單位，其中玄武堂元宵節下午一時在玄武堂有國際交換生炸寒單體驗營，下午四時在台東縣議會、五時天后宮、七時南京路廣場、八時中華路卓董的家、九時玄武堂，三日下午一時則有玄武堂你來我炸肉身體驗開炸，全天共有七場次、四日為晚間八時卅分在海濱公園國際地標。

邯鄲堂目前公布場次為二日早上十時卅分在富岡中華日式海鮮料理，下午二時在三和魚場旁中正寺、下午四時卅分在台東市更生北路卑南益昌金紙行、晚間九時更生北路安善堂，三日則有三場次。

台東海山寺主辦、四十八所廟宇聯合市區遶境活動則於今天下午二時由四維路出發，預計午夜結束，成功鎮卅所廟宇的遶境祈福活動亦為下午一時、晚間六時出發，台東市豐安宮主辦的大豐地區十七所廟宇遶境活動則為三日下午二時到晚間十時。