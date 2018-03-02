〈南部〉偷挽蔥嫁好尪 三股社區牽線當紅娘

2018-03-02

週六舉辦 闖關挑戰

〔記者楊金城、邱灝唐／台南報導〕早期台灣民間習俗相傳，未婚男女在元宵節時「偷挽蔥、嫁好尪；跳菜股、娶好某」。以紅蔥頭為主要作物的七股區三股社區，當起紅娘，重現有趣的民俗，三月三日舉辦偷挽蔥、嫁好尪的產業體驗活動，等遊客報名來體驗偷挽蔥、跳菜股。

三股社區理事長陳福成說，「偷挽蔥、嫁好尪」的習俗活動，設計蔥田挑戰賽、闖關解謎等活動，有偷挽蔥、跳菜股，如果喜歡對方，可將採摘的紅蔥頭送給心儀的人。

活動中也將三股的入口意象、信仰中心龍德宮等歷史文化、景點納入闖關解謎題目，希望吸引單身男女、年輕朋友，走進農村，在闖關的過程中，了解三股農漁村演進的脈絡，也讓參加者有更多的互動機會，希望能成功牽成單身男女的姻緣。

這場特別結合「偷挽蔥、嫁好尪」習俗的農漁村小旅行產業文化體驗活動，參加的組別還分單身男女組、多元成家組、湊熱鬧交朋友組，三月三日上午十點開始，先來個相見歡，互動遊戲、換桌聊天，中午品嘗在地風味餐，下午就是蔥田挑戰賽、闖關解謎、聯誼配對。

七股為紅蔥頭產區，每年二、三月為採收期，價格漲幅大。前年紅蔥頭受到寒害、風災的影響產量少，導致去年栽種面積銳減，價格上漲到每台斤約廿七、廿八元；今年蔥價則因種植面積增加，加上天氣穩定，產量豐收，價格下跌至每台斤十一、十二元左右。

三月三日三股「偷挽蔥、嫁好尪」活動，限各廿名男、女參加，年齡二十到四十歲未婚，報名費三百元，報名電話：06-7880380或上三股社區臉書報名。

今日元宵節，安平區公所結合當地商圈及社區，邀請國小學童製作環保燈籠，並帶著孩子們夜遊安平的「三街二巷」。區長賴清足表示，除了增加親子互動機會外，更兼顧環保且蘊含「安平再起」之意。