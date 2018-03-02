〈南部〉運蔗蒸汽火車頭「回娘家」 玉井爭復駛

2018-03-02

〔記者吳俊鋒／玉井報導〕停工已超過二十年之久的玉井糖廠，創立迄今逾一世紀，市政府文化局結合在地歷史，將現址的辦公廳舍，轉型為噍吧哖事件紀念園區，居民也希望重現早期的產業風華，之前曾在此協助載運甘蔗的三五○蒸汽火車頭，昨天順利「回娘家」，正式進駐展示，各界還期盼未來能夠復駛，打造山區觀光的新亮點。

市府︰鐵軌多已拆卸 重新上路待努力

文化局長葉澤山表示，由於原本的鐵軌多已拆卸，加上營運成本的考量與行駛路權的協商，以及台糖公司的意願等， 五分車若要重新上路，仍有很大的努力空間。

回娘家的蒸汽火車頭，由比利時製造，台糖的編號為三五○，一九四八年出廠，曾在玉井糖廠支援運甘蔗，之前放置在新營，立委黃偉哲出面協調，全力促成此事。

黃偉哲說，三五○直到一九七七年才功成身退，改以柴油動力的機車頭接棒，繼續甘蔗運送的工作，雖然在玉井服務的時間不長，但也見證了地方製糖業的光榮歲月，仍然很有歷史價值。

噍吧哖人文發展協會等玉井各界，以及當年的駕駛劉進山，昨天齊聚，喜迎三五○，火車頭就陳列在彩繪地景的平台上，再度與地方歷史「接軌」，讓居民重溫記憶。由於外部有些鏽蝕，未來將再進行整修，也會邀社區、學校共同參與。

玉井區長張文榮指出，當地的製糖業曾風光一時，五分車由曾文溪與菜寮溪等路線，分別連接善化、南化，是山區重要的經濟動脈，雖然三五○只來支援兩年，仍深刻串起居民的情感記憶。