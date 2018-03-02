〈南部〉（高雄）反馬頭山掩埋場 居民申設青灰岩生態區

2018-03-02

〔記者黃旭磊／高雄報導〕馬頭山事業廢棄物掩埋場新設延宕三年，爭議不斷，民眾再度向高雄市府提出設立青灰岩生態區替代掩埋場方案。

十多輛遊覽車載來上百名旗山、內門、田寮等地民眾，昨天上午十點起於市府四維行政中心前抗議，反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會長高淑慧等成員高舉「搶救高屏攔河堰」等標語，要求陳菊市長出面受理，市府由一九九九高雄萬事通主任何宜綸出面，現場豔陽高照，民眾不滿層級太低，轄區苓雅警分局則認為遊行未合法申請，拒絕生態人士發表言論，情勢一度緊張，甚至出現麥克風撞擊等肢體衝突。

市府環保局長蔡孟裕也到場了解民意，事發起因在於今（二日）將再次進行環評審議，環保局強調，環評委員會議已依程序函知旗山、內門、田寮區公所，請其轉知各村里辦公處，並將依規定開放里民申請旁聽及發言，審議後上網公布。

抗議民眾欲湧進市府遞陳情書遭警力攔阻，民眾不滿連副市長都不願出面。中午十一點五十分許，高淑慧、龔文雄帶「青灰岩自然人文生態保護區」申請書到一九九九櫃台，中心正式受理，承諾在五到七天內將公文函送農業局、環保局及內政部辦理。

富駿事業公司表示，場區所有地下水觀測井均照規定開篩孔，環評委員也指出試驗數據及水位變化，若未開篩，水位不可能浮動，本案環評為時近三年，持續遭到自救會以抹黑及扭曲事實方式誣陷，將研議提告。

環保局指出，開發計畫環境影響審查期程持續三年，一○四年起四度專案審查及環評會皆依法，絕不敷衍、不放水，至於民眾陳情訴求包括斷層、惡地地質存在地下水及水質污染等問題，皆有各領域專家委員進行把關。