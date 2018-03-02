〈南部〉（高雄）合約烏龍？金獅湖、蓮池潭停車場修樹變斷頭

2018-03-02

交通局︰廠商誤解 暫停修剪

〔記者葛祐豪／高雄報導〕又見樹木過度修剪！愛樹團體指控金獅湖、蓮池潭風景區的停車場，許多樹木慘遭斷頭；交通局解釋是廠商誤解合約，已要求暫停修剪、釐清責任。

「高雄愛樹人」團長莊傑任指出，金獅湖、蓮池潭是高雄市兩大觀光景點，但二月下旬，兩處停車場的樹木修剪，再次出現斷頭亂砍的連環災情，十幾公尺高的樟樹、小葉欖仁，通通被砍到六公尺以下。

莊傑任說，修剪廠商出示交通局的合約，說明他們依合約施工，才赫然發現交通局的樹木修剪合約，竟然允許廠商斷頭修剪，停車場的汽車失去樹蔭遮蔽，太陽曝曬下異常炎熱，更對樹木健康、景觀造成嚴重傷害。愛樹團體擔憂，若交通局的二三九個停車場全部照此修剪，恐將導致全市樹木的斷頭浩劫。

高雄市交通局停管中心主任許晉嘉表示，為防範颱風、汛期來臨時，造成停車場周邊的樹木倒榻、砸到人車，每年都會定期委託包商修剪樹木，但此包商誤解合約內容，已要求暫停修剪。

合約︰得修剪低於六公尺以下

根據合約第十五項：「樹木高於六公尺者，得修剪低於六公尺以下」，許晉嘉解釋說，「得修剪」的意思是可以修剪，但並非一定要修剪，應視情況修剪，這是包商誤解條文。

工務局︰包商修樹不當 可開罰

工務局表示，依據高雄市新規定，包商對於樹木若修剪不當，該棵樹木將不予計價，並可罰款五千元。交通局則將釐清責任後，決定是否對包商開罰。

愛樹團體呼籲，跨局處的樹木修剪問題多，承辦人員多數缺乏樹木專業，市府應立即成立樹木修剪專家委員會，邀請樹木專家、護樹團體，共同負責跨局處的樹木修剪合約制定，以確保修剪品質。

目前高雄市的行道樹，都由養工處負責修剪，但其他局處或學校也有所轄的樹木，因缺乏經驗，容易發生樹木遭過度修剪情形。針對設立樹木修剪專家委員會，養工處未置可否，強調上週已邀集高雄市的中央單位及市府各局處，要求落實「高雄市行道樹管理維護辦法」。