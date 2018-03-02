〈南部〉前瞻道路品質提升 東縣獲11.55億

2018-03-02

提報23件計畫都通過

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣提報前瞻道路品質提升計畫，廿三件計畫獲「全壘打」通過，縣府建設處說明，總經費達十一﹒五五億元，以台東車站道路及景觀改善、一九七縣道改善計畫分獲三﹒三億、二﹒廿七億元經費補助最多，近日已提出第二波四件、二﹒一億元計畫，希望獲得更多經費挹注。

建設處說明，台東縣前瞻道路品質提升計畫中，台東車站門戶道路景觀提升、一九七縣道道路品質計畫改善工程均獲列入旗艦競爭型計畫，其他均為政策輔導型計畫。

火車站道路改善 獲3.3億

在台東火車站部分，建設處指出，車站前大鋼棚啟用後，爭取到的三﹒三億元經費將用於站前至興安路間街廓人行道、道路改善，電線杆也要下地、並增設紅綠燈，部分路段年久失修、部分則無人行道，再加上火車站周邊約超過百家民宿，希望融入原住民、生態等元素打造友善人行空間，另將改善八十處無障礙空間路口，方便遊客走到民宿，也讓在地居民夜間行的安全。

一九七縣道道路改善則包括池上台東市約四十三﹒五公里的路面、休憩據點增設等，而寶華山到鸞山段十四公里碎石子路面則因地質脆弱，以災修經費維護、未列入改善計畫中。

其他列為政策輔導型計畫包括台東市中興路人行道、卑南鄉溫泉國小至千歲橋人行環境改善，台東市豐榮路、梧州街及馬蘭社區也因社區較舊、下大雨易淹水，將全面改善排水溝、並重新鋪設路面，此外東六十五線往金針山的道路也爭取到改善經費。