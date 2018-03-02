〈南部〉墾丁知名旅宿 又一家吹熄燈號

2018-03-02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島旅遊業「下架」消息不斷，繼上週月牙泉渡假村停止營業後，社頂地區知名的沐夏墾丁會館也傳出結束營業，目前官網及所有訂房網站都已經下架，產權及租約已交回地主。

這一波住宿業「下架」潮，從去年十一月間的快樂熊貓集團開始，緊接著是今年初的車城墾丁泊逸飯店先後停業，上個月則是月牙泉Villa渡假村吹熄燈號，昨天則是頗具知名的沐夏墾丁會館停業，當地交易網站有有不少承租經營的小型民宿餐飲業，紛紛貼出盤讓轉手消息。

與景氣不佳、租約有關

「下架」的沐夏墾丁會館，這幾天已經悄悄拆掉招牌，致電詢問訂房事宜，已經是由原地主接聽電話，強調「沐夏墾丁」已經結束營業，目前由地主自營。據業內人士透露，應與景氣不佳及租約問題有關。

在墾丁社頂地區頗知名的沐夏墾丁會館，二零零八年開業，館內約有三十個房間，據傳與台中知名汽車旅館有聯盟關係，因風景秀麗、地點僻靜，受國內外觀光客青睞，在各訂房網站上的評價屬中上等級，平均房價屬中階旅店。

餐飲碗盤、床被拍賣 湧人潮

屏縣府觀傳處表示，沐夏墾丁會館屬於非法營業，近年已經陸續開罰六十萬元，停業原因似乎與租金及租約有關；對於墾丁近期的「下架」狀況，仍希望當地業者、居民維護這片不敗的天然美景，縣府會持續到各地推銷，找回其他國家及國旅遊客，補上中國客銳減的狀況。

墾丁旅宿餐飲業「下架」頻傳，也出現另類的「撿便宜」商機，當地二手交易網站出現不少低價的餐飲碗盤及旅宿業設備，昨天還有一場渡假村的「結束營業拍賣會」，一早就陸續湧入大批人潮，瘋狂搶搬不到五折彈簧床、羽絨被、沙發等物品，成為這一波「下架」潮中的奇特現象。