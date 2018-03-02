〈台北都會〉抗空污「嗶悠遊」 好康擴全台

2018-03-02

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市為推廣民眾多搭乘大眾綠運輸工具，去年推廣週五為「綠色運輸日」，讓民眾以悠遊卡在台北市搭乘公車、捷運等可獲得UUPON紅利點數回饋。台北交通局昨則召開記者會，宣布今年擴大回饋，將點數回饋範圍，從週五擴大為每天、台北市擴大到全國綠運輸工具，並找來市長柯文哲與分身郭子乾上演舞台劇做宣導，鼓勵民眾多搭綠運具抗空污。

搭綠運輸工具 點數回饋擴大

北市府昨找來模仿藝人郭子乾扮演柯文哲，事前還設計好兩人都穿鮮綠色背心，作為柯文哲分身的郭子乾，一上舞台就稱台下的柯文哲本尊為「郭子乾」，隨即將柯拉上台，從模仿柯近日談話、玩繞口令到喊抗空污口號，弄得柯文哲啼笑皆非。

由於要獲得UUPON紅利點數須先開通悠遊卡，在柯文哲公開UUPON推薦碼「02KL53」 後，郭子乾昨也幫柯文哲宣傳，民眾開通悠遊卡時，若輸入柯的推薦碼，柯可獲得十點回饋，所獲點數將於四月全數捐給公益團體，柯則打趣說，他要自行拿去買咖啡，反而把郭逗笑。

交通局則表示，今年的綠運輸集點活動將不再只限於台北市及週五，今年每日不限時段，持悠遊卡或悠遊聯名卡搭乘全國綠運輸（高鐵、台鐵、北捷、高捷、桃捷、各縣市公車、YouBike及渡輪），每搭乘五次，贈送一點UUPON紅利點數，且不同綠運具間轉乘亦分別列入計算；而重點推廣的週五全日不限時段，凡持悠遊卡搭乘全國綠運輸亦可獲得一點紅利點數。

而使用悠遊卡回饋的UUPON紅利點數，累積後可以做為儲值金，並且儲值回悠遊卡，或是兌換合作超商、賣場商品、折抵電信費等，在全家、萊爾富及OK三大超商每四點相當於一元的價值，與電信業者也有合作，在中華電信每一一○點可折抵卅元，使用台灣大哥大WALI悠遊卡則為五十五點可折抵十五元。