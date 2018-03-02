〈台北都會〉注意！ 空污也會危害到眼部

2018-03-02

〔記者周彥妤／台北報導〕空氣污染危害健康備受矚目，但有眼科醫師指出，目前討論多側重呼吸道危害，對眼睛的影響易遭忽略，空污誘發的眼部不適，包括搔癢、乾澀或灼熱等，若同時有用眼過度、睡眠不足、長時間配戴隱形眼鏡，或本身就是眼疾患者等個人因素，症狀更可能加劇。

台北市立聯合醫院中興院區眼科主治醫師陳子儀表示，人體接觸空污，黏膜比皮膚更易受影響，但現行討論仍多聚焦呼吸道傷害，眼部危害卻常遭忽略。

陳子儀說，空污中的化學物質或煙霧，可能會影響淚液層穩定，誘發搔癢、乾澀或灼熱等乾眼相關症狀，且個人條件亦會左右症狀輕重，如有用眼過度、睡眠不足、長時間配戴隱形眼鏡、接受過近視雷射手術、結膜眼瞼疾病、年長、女性荷爾蒙波動、使用特殊藥物或自體免疫疾病等情況，都會提高個人眼睛對空污敏感度。

另外，除了室外空污外，陳子儀也提到，香菸煙霧、甲醛或燃料燃燒，則是室內環境常見造成眼部不適的來源。

醫師：盡量減少暴露時間

陳子儀提醒，空污嚴重時，要保護眼睛，除非戴著全罩式風鏡，但又會阻礙原本功能，因此能落實的因應之道，就是盡量減少暴露時間；若眼睛暴露於嚴重空污環境後，可用生理食鹽水排出污染物質，再適度補充人工淚液重建穩定淚液層，但若有發炎反應，則務必就醫治療。