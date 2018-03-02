〈台北都會〉〈改善空污〉施工機具排黑煙 6月起開罰

2018-03-02

3月起清查、輔導營建工地

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市環境保護局指出，北市發電機、吊車、挖土機及鏟裝車等施工機具，每年進駐約七百輛次，主要做營建工程開挖或整地使用，但部分老舊欠缺保養而排放黑煙，其所排出的柴油引擎廢氣屬一級致癌物，且目前近五成不符現行柴油車五期環保標準。環保局擬從三月起，清查、輔導北市使用機具的三百處營建工地，給予三個月改善期；六月起全面稽查，若仍排放黑煙，將依「空氣污染防制法」處十萬元罰鍰並限期改善。

不符標準將依空污法罰10萬

環保局空污噪音管制科長楊梅華表示，對於使用中的施工機具，目前環保署尚無制定排放標準，因此現行多半是由民眾檢舉，才會前往稽查。

談到北市目前空污排放量，楊梅華指出，移動污染源佔最大宗，達四十五．六％，包括汽機車、柴油車或飛機航空等交通工具；其次為固定污染源佔卅五．三％，如工廠、餐飲、醫院、旅館或焚化爐；逸散污染源佔十九．一％，舉凡營建工地或道路揚塵。

楊梅華說，營建工地使用的施工機具，其所排放的柴油引擎廢氣，固然不是北市主要污染源，但因其經世衛認定為一級致癌物，對民眾健康潛藏危害，且環局今年以儀器抽測北市施工機具，結果顯示有四十六％排煙不透光率大於○．六m-1（光吸收係數單位），不符現行柴油車五期環保標準，北市故而擬定提高管制強度。

楊梅華說，北市除函請環保署訂定管制標準，比照一○一年一月一日以後出廠（五期）柴油車將不透光率定為○．六m-1；另將從三月起啟動專案計畫，召集營建工地業主、承包商與機具租賃業者，辦理宣導說明會，清查、輔導北市有使用施工機具的三百處營建工地，給予三個月改善期；六月起全面主動稽查，若仍有排放黑煙情形，將依違反空污法處十萬元罰鍰並限期改善。

環保局表示，據環保署資料，施工機具落實噴油嘴、噴射泵浦、渦輪增壓與柴油引擎維修保養作業，黑煙改善率約達廿四％至五十七％；施工機具安裝濾煙器，可改善黑煙約八十％至一百％；若機齡年限逾廿年且有安全疑慮則建議汰換。