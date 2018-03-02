〈北部〉日牛奶皇后米抗寒 富里試種18公頃

2018-03-02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕在網路購物通路一包二公斤要價將近六百元，日本越光米「牛奶皇后米」在台身價高貴，富里鄉農會透過管道獲得日本茨城產地的同意，向農糧署申請專案引進，在羅山有機村試種十八公頃，昨天起開始插秧！

農會總幹事張素華說，由於採用有機栽培，估計每公頃產量不到六千公斤，經過碾米後只剩三千多公斤，等於總產量只有六十噸，因此「日本牛奶皇后米」不會進一般通路，僅透過農會商城網路預購，預計二公斤售價三百五十元，希望讓國人用實惠價格嚐到日本越光米的好味道。

富里鄉的羅山有機村今年才獲得日本「米．食味鑑定士協會」頒發「水田環境特Ａ級」證書，共有六十公頃。張素華說，當時協會曾送她一包牛奶皇后米，吃過後非常喜歡，因此透過日本友人介紹，獲得日本茨城縣的越光米產地釋出品種給花蓮試種。

富里鄉農會申請專案、通過檢疫程序將種子進口來台，由國內的秧苗場自行育苗，由於日方要求種苗不能外流，為此還算準每公頃插秧數量，不多不少，共準備十八公頃的秧苗數量，昨天進行插秧。

張素華說，富里鄉種植有機米多年，主力一直是高雄一三九號，一三九號外觀不好看、但口味食感絕佳，而有「醜美人」稱號，由於該品種一期的「表現」較不好，因此農會、農民這些年一直尋找一期稻作的替代品種，從台南十六、高雄一四五「清秀佳人」等都有，這次選擇「牛奶皇后米」，則看上她抗寒、且九十天就能收割。

她說，由於成熟期短，因此農民可以在一年二期的稻米之外，中間再種一期有機黃豆，增加收益！黃豆又有固氮的作用，可以幫助稻米減少施肥量，一舉數得。