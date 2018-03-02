〈北部〉爭取中職賽程 羅東棒球場大改造

2018-03-02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東棒球場被評為「Ｃ級」球場，縣府獲體育署補助，今年投入三千一百萬元經費整修，改善球場電力系統及硬體設備，觀眾席也將增至六千席，希望提升至「Ｂ級」水準，符合職棒賽事要求，明年爭取中職到宜蘭比賽。

前年照明設備跳電20分鐘 比賽中斷

羅東棒球場是宜蘭縣唯一標準棒球場，一○五年七月，暌違五年後，球場迎來中信兄弟、統一獅兩支職棒隊伍同場競技，未料當晚賽事比到六局下半，照明設備突然跳電廿分鐘，球場陷入一片漆黑，比賽被迫中斷，僅靠著中信兄弟啦啦隊在黑夜裡唱歌撐場，不及格的設備被球迷批評「掉漆」。

體育署委託台灣體育大學所做的球場體檢，羅東棒球場因球場容量小、空間不足，被暫列為「Ｃ級」場地，依照該報告建議，「Ｃ級」僅能做職棒練習賽或業餘賽事使用。

移記分板、改善照明、增千席座位

縣府去年配合全運會棒球比賽，改善羅東棒球場硬體設施，把中外野記分板往左外野移動，六支照明燈柱同步改善，符合棒球賽事要求；今年再獲體育署三千一百萬元補助，座位數從現有五千席增至六千席，球場廁所、球員休息室、座位一併整修，工程昨天發包動工，預計今年底完工。

另外，教育處也打算把球場電力系統，從羅東運動公園獨立出來，再加以補強，避免夜間賽事無預警熄燈；教育處說，配合場地施工之需，羅東棒球場今年未安排職棒賽事，改善工程完工後，可望提升至「Ｂ級」水準，符合職棒賽事需求，爭取明年例行賽移師宜蘭比賽。