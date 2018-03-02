〈北部〉峨眉湖遊艇環湖 試辦至15日

2018-03-02

〔記者蔡孟尚、廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣峨眉鄉公所引進太陽能遊艇試辦環湖服務，二月十三日到二十八日吸引約四千人次搭乘，原訂二月底結束試辦，但因遊客反應不錯，決定延長到三月十五日。

峨眉鄉長江寧增說，鄉公所打造峨眉湖水上觀光廊道，配合農曆春節和柑橘促銷、路跑等活動，引進太陽能加電池作為動力來源的綠能遊艇，含遊客及船組人員可載五十人，船速緩慢，航程經過吊橋、彌勒大佛、湖中小島、候鳥生態區等景點，全程約四十分鐘。

鄉公所針對搭乘遊客進行問卷調查，九十五％以上滿意遊憩品質，九十％以上表示會再次搭乘，環境與航程各有九十五％表示滿意。

鄉公所表示，由於試辦期間有遊客已購票但尚未搭乘，也有民眾打電話表達希望延期服務好來搭乘，可見有續辦需求，因此將先延長服務到三月十五日，再做評估。

五峰白蘭部落 雲海美景吸睛

新竹縣五峰鄉有「雲上部落」美名的白蘭部落，則正積極發展生態旅遊，近日有遊客經由在地人指點，深入部落秘境，幸運觀賞到雲海超級美景。白蘭部落距離新竹市僅約一個多小時車程，每年十二月到隔年三月櫻花季，如天候適宜，還可觀賞到雲瀑、雲海景致。

此外，竹東公所十七日將在頭前溪河濱生態公園舉辦春櫻花海節活動，下午有場「狗狗萌主爭霸」毛小孩造型選美賽，報名請上「竹東春櫻花海節」臉書粉絲專頁線上填寫報名表。