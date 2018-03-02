〈北部〉交大偵測血糖系統 全球賽奪雙冠

2018-03-02

〔記者洪美秀／竹市報導〕交通大學學生團隊，到泰國曼谷參加Sasin商學院舉辦的全球商業競賽，以「微針貼片式持續血糖偵測系統」，獲大會總冠軍國王獎和99″Pitch雙料冠軍，創下交大歷屆參賽最佳戰績。

交大表示，企業管理碩士學位學程學生組成CMA團隊，成員包括美國高怡莎、中國丁有玲、韓國金利妲、台灣劉諭儒與EMBA黃清俊，在交大經營管理所所長暨GMBA學程主任唐瓔璋指導下，在激烈競爭中脫穎而出。

交大表示，全球糖尿病人口快速成長，但市面上的傳統血糖儀還是需每日數次指尖採血，無法有效持續監控患者的血糖值。一旦血糖水平失控，患者可能陷入昏迷甚至危及生命，家屬與醫生卻無法及時被通知。

為解決這些問題，CMA研發出Pana-Patch微針貼片，從皮下組織液細胞中擷取血糖，通過貼片內的感測器演算出血糖值後，數據傳輸到病人手機App，過程不需採血，達到無痛檢測目標。

此外，CMA雲端系統也提供完整的血糖數據和圖形化輸出，方便醫生對病人的病情做更準確的評估和建議；手機App也有內建緊急通報機制，病患血糖異常高或低時，可向家屬發出緊急求助訊息。

交大團隊表示，CMA採用微針貼片技術而非侵入式的連續偵測血糖值，將是未來醫療器材的新趨勢，獲得不少國家及評審的重視。