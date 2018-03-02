〈北部〉客委會補助縮水 苗縣天穿日活動剩4場

2018-03-02

去年補助200萬 今年只有50萬元

〔記者彭健禮、蔡政珉、鄭名翔／綜合報導〕農曆正月廿日是「天穿日」，行政院客委會也將這天訂為「全國客家日」，並補助地方辦理相關活動，去年苗栗縣政府結合十二個鄉鎮市公所辦理，但今年客委會地方補助款僅有五十萬元，較去年兩百萬元縮水，因此，由縣府統籌辦理一場山歌比賽，公所僅剩頭份市、西湖鄉、三灣鄉自籌辦理，熱鬧不如過往。

客委會：推廣見成效 僅補助縣府

客委會文教處長孫于卿表示，客委會補助地方辦理天穿日活動，推廣已見成效，因此，今年僅補助各縣市政府五十萬元，停止鄉鎮市公所補助，將節省的經費，做為其他客家文化活動推廣之用。

孫于卿說，傳統天穿日習俗，客家族群會以歌唱慶祝，所以今年主題定調為「唱歌尞天穿」，而唱歌總是人多才熱鬧，所以苗栗縣府於四日，在客發中心台灣客家文化館，舉辦全縣山歌比賽。另，客委會於三、四日也在苗栗縣苗北藝文中心舉辦全國合唱比賽，邀請非客家團體參加，共同慶天穿。

三灣、西湖、頭份 籌經費續辦

三灣鄉公所將於三日，在鄉內五穀廟，結合元宵共同辦理，白天為歌唱表演，晚間為元宵晚會，有美食饗宴、猜燈謎等節目；西湖鄉公所將於七日，在西湖鄉五湖德龍宮辦理天穿日活動，包括天穿日謝天酬神祭典、客家歌謠、童玩闖關等活動。

三灣、西湖鄉公所指出，雖今年未有補助，不過往年舉辦鄉親反映不錯，希望繼續舉辦，所以公所自籌舉辦，與鄉親一起熱鬧過天穿。

頭份市公所訂於十日下午兩點半，在頭份運動公園舉辦「好客頭份 野餐GOGO」活動，鼓勵親子踏青野餐，參加趣味闖關遊戲。市長徐定禎表示，「天穿日」為客家人代表性的節日之一，雖然未獲客委會補助，不過，公所為了永續傳承客家傳統文化，自籌三十五萬元舉辦，節目包括客語大聲說、客語生活學校表演、客語GOGO等趣味遊戲，讓年輕世代也能認識傳統的客家節慶。