〈北部〉新竹縣導覽活化 金廣福公館、忠恕堂雙館聯營

2018-03-02

〔記者蔡孟尚／北埔報導〕國定古蹟新竹縣北埔鄉金廣福公館、歷史建築忠恕堂均整修完成，縣政府文化局與所有權人接受地方建議，向客委會爭取補助，即日起以雙館聯營方式對外開放，提供定時定點導覽解說，並依四季不同風情導入浪漫美學加以活化。

即起對外開放 提供定時定點導覽

「文化資產保存跟觀光旅遊推廣是可以並行的」縣府文化局長張宜真對金廣福文教基金會所主導的雙館聯營計畫相當肯定，認為可以藉由「客家老聚落、浪漫美學堂」一場場的課程和活動為北埔客家老聚落注入新的活力，依四季分別有春的「美學生活、浪漫派對」、夏的「人文茶庄、浪漫茶事」、秋的「現代客家、浪漫時尚」、冬的「傳統客家、浪漫手造」。

文化局：將培育120名文化產業人才

文化局表示，這項計畫從三月執行到年底，預計培育一百二十名相關文化產業人才，辦理古蹟導覽解說七百一十六場 、浪漫美學堂活動二十八場，可望吸引一萬人次參與，創造產值估計達一百萬元。此外，邀生活美學人、作家、文化工作者、陶藝家等共同跨界參與，也可為地方觀光創造新契機。

建於清道光十五年的金廣福公館，是清代墾拓大隘地區的據點，也是金廣福墾號的辦公室，既是設立隘寮、派駐隘丁守護地方的指揮中心，也是招收墾佃及徵收隘租的行政中心。

建於日治大正十一年的忠恕堂，是清光緒年間北埔秀才曾學熙後代曾成統經商致富後興建，坐北朝南與當地聚落朝向明顯不同，形成特殊建築風貌。

張宜真說，雙館每週五、六、日正常開放；每週二、三、四預約開放，時間從上午十點至下午五點，金廣福公館導覽解說時間為假日上午十點和下午一點、三點，平日上午十點。

忠恕堂導覽解說時間為假日上午十一點和下午二點、四點，平日上午十一點。預約參觀請上網填表，網址：https://goo.gl/P4nzqG。