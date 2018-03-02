〈北部〉震後觀光列車 48人首發團抵花

2018-03-02

觀光專列「洄瀾之心」延期 台鐵加開直達車

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮強震重創觀光產業，原定二月十日首航的台鐵觀光專列「洄瀾之心」，被迫延至七月發車，台鐵為配合交通部觀光局推出短期措施紓困，補助旅行團到花蓮旅遊，提前啟動台北︱花蓮直達觀光列車，昨早載著四十八名首發團旅客抵花，進行二天一夜的深度旅遊。

即日起至六月廿九日止，台鐵在「洄瀾之心」尚未啟航前，每天都會加開各一班次的台北往返花蓮直達觀光列車（普悠瑪專列），盼能帶動震後觀光人潮，部分旅宿業者昨也聯合啟動「花蓮震後振興觀光（慘）業之旅」首發團。

促成觀光列車首航的立委蕭美琴說，因地震影響地方觀光產業，擔心民眾信心不足，「洄瀾之心」將延期發車，但這段期間許多民眾仍有旅遊需求，加上觀光局推出系列補助和刺激方案，因此要求台鐵在這段時間先開辦觀光專車。

車+酒訂票 375個座位每日一班往返北、花

她說，觀光專車能讓團體旅客不受一般訂車相關時間及人數限制，並讓民眾都能買到車票來花蓮旅遊，專列主要目的就是為了分流返鄉與團體旅客，方便遊客只要有訂房就能買到車票，目前列車仍有空位，希望透過宣傳邀請關心花蓮的朋友，用旅遊來具體支持花蓮重建。

太魯閣山月村負責人鄭明岡說，每日一班往返的觀光列車，每列次提供三百七十五個座位，採「車＋酒」訂票方式，民眾訂房住宿即可由旅宿業代訂火車票，首發團特別安排二天一夜行程，結合太魯閣峽谷及清水斷崖等知名景點，帶領遊客領略花蓮之美。

領隊陳照明說，首發團共有四十八人參加，除有本國籍旅客外，還有越南、新加坡及美裔華僑等人，未來也會與太魯閣晶英酒店、美侖飯店、花蓮華聯遊覽、艾咪兔旅行社等觀光旅宿業者合作，以「觀光列車」作規劃，推出更多遊覽花東縱谷及花東海岸行程。