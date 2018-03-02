〈北部〉苗縣超勤津貼上限分級 內勤警批不公

2018-03-02

上限1萬7 警局分級控管

〔記者彭健禮、鄭名翔／綜合報導〕苗栗縣長徐耀昌體恤外勤員警辛勞，授權苗栗縣警察局於預算規模內，超勤津貼由一萬五千元，開放至上限一萬七千元，警察局也制訂分級控管，引發外勤單位的內勤員警抱怨，他們除自身行政業務，也需貼補外勤工作，卻被排除在上限等級外，認為警局分級劃分不公。

內勤警：需支援外勤 卻被排除

警察局說明，外勤同仁超勤津貼提升至一萬七千元，是在年度超勤津貼預算不增加的範圍內執行，警局參卓各單位勤、業務，繁重程度及參考各縣市警察局作法，劃分各級人員級數及金額，讓實際執行外勤人員有感，此作法獲多數同仁支持。

警局：與外勤仍有別 可換休

警察局指出，內勤人員諸如各警分局內勤一至五組、刑事警察大隊及交通警察隊業務組，都是輪休週六、日，且上班時間有八小時辦理內勤業務，但為因應臨時治安或交通等狀況需要，警力不足時規劃支援執行外勤勤務，其支援與外勤人員執勤態樣有別，所以維持超勤津貼一萬五千元。警局肯定內勤同仁的辛勞，若有超過的時數，也可換為補休。

警察局訂分級控管，第一級為可報請到上限一萬七千元者，對象為警察局正、副主官、主任秘書、督察長、各警分局長、副分局長、各駐區督察員及實際擔服外勤勤務分駐（派出）所、警備隊隊員，及警察局刑警大隊、交通隊、保安隊、少年隊、婦幼隊員警。刑警大隊的第一、二組及交通隊的交安組、業務組等外勤單位的內勤，被分為第二級，每月超勤津貼上限為一萬五千元。

提升服務 頭份所重劃勤區

另，頭份派出所去年受理民眾報案件數一萬零三百九十件，為全縣最多，為提升服務品質及效率，重劃頭份派出所勤區，將頭份市上、下興里移交尖山派出所，土牛里則劃歸斗坪派出所，昨天起生效。