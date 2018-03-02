〈中部〉小狗被潑瀝青 動保人士北上搶救

2018-03-02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕竟有人如此殘忍！台中市烏日區大肚橋下發生一起小黃狗被潑瀝青的慘事，一向從事動物救援的「徐園長護生園」的成員徐文良獲民眾通報後，在二月二十八日傍晚前往救援，並且立即送往台中信安動物醫院搶救，徐文良在臉書PO出救援過程，也為此一毛小孩取名為「善恩」，而網友們也都為「善恩」加油打氣，徐文良表示，經過醫護人員全力的搶救，「善恩」已逐步康復中。

家住台南的徐文良表示，他在前天上午接到民眾通報，當時人在高雄，但還是在前天傍晚趕到大肚橋下，看到狗狗被丟棄在台中烏日大肚橋下，全身被潑滿瀝青、僵硬，他立即將把狗狗送到動物醫院搶救。

小狗被送到動物醫院後，醫護人員一整夜都在清除瀝青，倒掉一盆又一盆溶解下來的黑色油漬，手都沒停過，眾人都跟時間賽跑，一心只想趕快幫忙這個眼前被瀝青浸蝕了、動彈不得的小生命，而小狗身上的皮毛和皮下組織伴隨著發膿的腐臭味。

徐文良在臉書上表示，當一塊塊的毛髮從手中撥落下來，除了皮膚整片發紅脆弱，更驚見成堆的蛆蟲在傷口處蠕動，「這世界對這孩子太殘忍了」。

他指出，院方考量「善恩」的身體狀況選擇將「善恩」先送進氧氣房，先保留體力等生命穩定再繼續清創。

而徐文良在臉書PO上救治「善恩」的過程，很多網友都為「善恩」加油打氣，有網友說「上蒼會保祐你的，你現在已經遇到貴人了，雖然我們內心很酸，但是，我們祝福你平安，早日康復」。