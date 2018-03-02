〈中部〉東勢新丁粄節今登場 週六踩街

2018-03-02

〔記者李忠憲／台中報導〕全國客庄十二大節慶之一的「東勢新丁粄節」，今天開始熱鬧登場，警方為因應一連三天的活動，勢必吸引大批遊客，呼籲民眾能遵守交通指揮，以免敗了興致。

為期三天的「二○一八台中東勢新丁粄節」今天登場，開幕式特別製作一二○斤超大「龜粄」與「桃粄」，彰顯「男女新丁」、「女孩男孩一樣好」的性別平等意涵，歡迎現場民眾索取。而重頭戲的「歡慶踩街」，將在週六（三日）上午登場，由於適逢週末，將吸引大批觀光人潮進入市區。

踩街交管 4地點有接駁車

警方表示，「新丁粄節」踩街活動，將在上午十時從東勢國中出發，沿東崎路、三民街、中山路抵達客家文化園區。活動主要道路將從上午九點開始管制到下午一時，呼籲用路人配合改行東關路或豐勢街進入東勢地區，並多加利用接駁車。

警方說，由東勢大橋進入東勢區可走東關路（中部橫貫公路）至河濱公園停車場、經豐勢路至東勢綜合立體停車場、經豐勢街左轉第三橫街左轉忠孝街至東勢客家文化園區停車場後，皆可步行或搭乘接駁車至活動會場。

現場也提供接駁車，接駁點包含河濱公園停車場、東崎路東勢文昌廟前、東勢客家文化園區、豐原客運總站等四處，約十五分鐘一班，民眾可上活動官方網站（www.tcsdb.com.tw）查詢。